CAN 2025: à Rabat, le tirage au sort va lancer l'édition marocaine Publié le lundi 27 janvier 2025 | RFI

Tirage au sort CAN 2025: Les poules dévoilées

Le tirage au sort de la CAN 2025 est effectué ce lundi 27 janvier à Rabat, près d’un an avant le début de la compétition en terre marocaine. Les 24 équipes qualifiées vont connaître leurs adversaires, en espérant être épargnées, même si un bon tirage ne garantit pas toujours un long parcours.



Le théâtre national Mohammed V de Rabat va accueillir le tirage de la CAN 2025 dont la cérémonie débute à 19 h, heure locale (18 h TU). Décrit par la CAF comme « un joyau architectural » « et incarnant « l’élégance et le riche patrimoine culturel du Maroc », le théâtre Mohammed V sera celui des rêves pendant le tirage pour la plupart des équipes qualifiées à la CAN 2025.



Qui aura le meilleur tirage ? Qui sera dans le groupe de la mort ? Qui va avoir l’honneur de disputer le match d’ouverture face au Maroc ?



Beaucoup de questions qui vont trouver leurs réponses après le maniement des boules par les légendes du foot marocain et africain. L'Égyptien Essam El Hadary, le Camerounais Patrick Mboma, le Tunisien Aymen Mathlouthi et l'Ivoirien Gervinho « honoreront de leur présence le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations », annonce la CAF