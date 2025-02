Le Sénégal veut créer une nouvelle autorité de régulation des médias et réseaux sociaux - adakar.com

Le Sénégal a lancé, lundi 27 janvier, la conférence des régulateurs des médias francophones, qui doit se tenir jusqu’à mardi 28 janvier inclus. À cette occasion, le ministre de la Communication, Aliou Sall, a annoncé vouloir créer une nouvelle autorité de régulation des médias et des réseaux sociaux.



Selon Habibou Dia, il est temps de faire table rase du CNRA, le régulateur actuel. Le directeur de la communication dans ce même ministère affirme que l'entité est trop limitée : « Le CNRA a des moyens très limités, aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources financières, il ne dispose pas de technologie de veille optimale. Et pour l’anecdote, il est incapable de réguler les radios au-delà de Dakar. »



En 2020 déjà, un projet d’une nouvelle autorité, l’Arca, avait été lancé, mais n’avait pas abouti. Cette fois, les autorités veulent aller plus loin pour encadrer juridiquement les médias audiovisuels traditionnels, mais également la presse écrite, les sites web et même les réseaux sociaux.