Incinération de produits impropres à la consommation

Ziguinchor, le 27 janvier 2025 - Les services compétents des douanes accompagnées des forces de défense et de sécurité ont procédé à l`incinération de produits impropres à la consommation et des drogues. Tweet

Les produits incinérés ont une valeur totale de 445 millions FCFA. Les éléments de la Subdivision des Douanes de Ziguinchor ont procédé à la saisie de lots importants de produits impropres à la consommation.



Les produits prohibés sont pour la plupart constitués de chanvre indien, de faux médicaments et de billets noirs. C’est le résultat d’opérations qui ont été menées par les éléments de la Subdivision des Douanes de Ziguinchor.



Une opération de destruction des produits impropres à la consommation a été ainsi organisée en présence de nombreuses autorités dont le Gouverneur de la Région de Ziguinchor en présence du Procureur, de la délégation de la Direction générale des Douanes, du Directeur régional des Douanes du Sud, des Chefs de Subdivision de Ziguinchor et de Kolda ainsi que des autres Forces de défense et de sécurité.



À travers la destruction de ces produits impropres à la consommation, les autorités entendent marquer le coup de la lutte contre le trafic de drogue mais également des produits prohibés de façon plus générale.



Makhtar C.