Sénégal: le président Bassirou Diomaye Faye donne à sa fille le nom de la maman d'Ousmane Sonko Publié le lundi 27 janvier 2025

La fille du président Bassirou Diomaye Faye porte le nom de la maman de Ousmane Sonko

Un heureux évènement a été célébré dans la sobriété au Palais de la République du Sénégal, ce dimanche 26 janvier 2025.



Le président de la République sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son épouse Absa Faye ont baptisé leur fille née mardi dernier.



Et pour l’occasion, le chef de l’État sénégalais et son épouse ont fait honneur à la maman du Premier ministre Ousmane Sonko, en donnant à leur fille son nom.



Le bébé porte donc le nom: Khady Mossane Faye, comme la maman de Ousmane Sonko, Premier ministre, par ailleurs mentor de Bassirou Diomaye Faye en politique.



Cet honneur qui lui a été fait par le président Bassirou Diomaye, mais également à sa famille, a été salué à sa juste mesure par Ousmane Sonko dans une publication sur les réseaux sociaux.