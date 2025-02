Levée de l’immunité parlementaire: les députés livrent Farba Ngom au parquet du Pool judiciaire financier - adakar.com

Levée de l'immunité parlementaire: les députés livrent Farba Ngom au parquet du Pool judiciaire financier Publié le vendredi 24 janvier 2025

Les députés de l'Assemblée nationale ont examiné, ce vendredi 24 janvier 2025, les conclusions de la COmmission ad hoc relatives à la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom.



À l'issue des travaux de l''Hémicycle et après avoir pris connaissances des conclusions du rapporteur de la Commission ad hoc, les députés ont voté à une écrasante majorité la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom.



Ainsi sur un total 136 votants, 130 ont voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire du député de la coalition “Takku Wallu Sénégal“ alors 3 députés ont voté contre et 3 se sont abstenus.



Les députés de la coalition Takku Wallu à laquelle appartient Farba Ngom n'ont pas assisté au vote, préférant quitter les rangs de l'Assemblée nationale avant le début.



Dans ses conclusions ayant servi de base aux députés pour voter la levée de l'immunité parlementaire, la Commission ad hoc souligne le caractère sérieux de la demande émanant du parquet financier pour aller dans le sens de demander aux députés de voter la levée de l'immunité parlementaire.



"(...) La Commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux et motivé de la demande du Procureur de la République financier, qui fait état de soupçons graves contre le Député Mouhamadou NGOM, étayés dans les rapports numéros 41 et 51 en date du 20 décembre 2024 de la CENTIF, a adopté, à une très large majorité, la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale, de lever l'immunité parlementaire du Député Mouhamadou NGOM, pour permettre l'ouverture des procédures d'informations judiciaires et à la Justice de faire toute la lumière sur cette affaire", a indiqué le rapport de la Commission ad hoc.



Le Parquet du Pool judiciaire financier, se fondant sur plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), en cours de traitement, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire.



Selon l'enquête, "des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans" "auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA".



