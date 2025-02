Prétendue dette du Sénégal envers l’Organisation mondiale de la Santé (OMS): le ministère des Affaires étrangères apporte des précisions - adakar.com

Prétendue dette du Sénégal envers l'Organisation mondiale de la Santé (OMS): le ministère des Affaires étrangères apporte des précisions Publié le vendredi 24 janvier 2025

© Autre presse par DR

L`Organisation mondiale de la santé

Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires Étrangères (MIAAE) tient à apporter des précisions à la suite des informations relayées par la presse concernant une prétendue dette du Sénégal envers l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Le MIAAE précise qu’à ce jour, le Sénégal n’a pas d’arriérés à payer à l’OMS au titre des contributions des États membres.



En réalité, les montants évoqués par la presse, correspondant à la contribution statutaire du Sénégal au budget de l’OMS, pour les périodes 2020-2023 et 2024-2025, ont été intégralement acquittés par des virements du Trésor public effectués, les 6 et 31 mai 2024.



Par conséquent, le MIAAE rappelle que le Sénégal est en règle vis-à-vis de ses obligations auprès de l’OMS et jouit pleinement de ses droits en tant qu’État membre, notamment le droit de vote et l’éligibilité dans toutes les instances de cette organisation. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Sénégal a eu à présenter un candidat lors des élections d’août 2024 pour le poste de Directeur régional pour la région Afrique de l’OMS.



Le MIAAE invite les médias à se référer à ses services pour toutes informations complémentaires.





Fait à Dakar, le 23 Janvier 2025

