Kylian Mbappé après Athletic Bilbao-Real Madrid : « Je suis le premier responsable » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Kylian Mbappé après Athletic Bilbao-Real Madrid : « Je suis le premier responsable » Publié le jeudi 5 decembre 2024 | seneweb

© Autre presse par DR

Kylian Mbappé, Footballeur international

Tweet

Kylian Mbappé, qui a encore raté un penalty mercredi soir sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-2), a assumé après la rencontre via ses réseaux sociaux.





Une semaine après avoir raté un penalty contre Liverpool (0-2), Kylian Mbappé en a manqué un autre lors de la défaite du Real Madrid à Bilbao (1-2). « Mauvais résultat. Une grave erreur dans un match où chaque détail compte. Je suis le premier responsable. Un moment difficile mais c'est le meilleur moment pour que cela change et montrer qui je suis vraiment », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, après avoir obtenu la note de 0 sur 3 dans Marca.



Interrogé sur l'attaquant français, qui a raté quatre de ses neuf derniers penalties en club, Carlo Ancelotti a reconnu qu'il ne « traversait pas sa meilleure période » : « Je ne lui ai pas parlé. Il est évidemment triste et déçu. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il a déjà marqué dix buts et il bosse pour progresser. »

Commentaires