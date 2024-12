Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient - adakar.com

Bassirou Diomaye Faye en tournée au Moyen-Orient Publié le mercredi 4 decembre 2024 | Agence de Presse Africaine

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entame une série de visites diplomatiques aux Émirats arabes unis et au Qatar, du 4 au 8 décembre 2024.



Le chef de l’État sénégalais a quitté Dakar mercredi matin pour une visite officielle aux Émirats arabes unis, du 4 au 6 décembre 2024, à l’invitation de Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats. Cette visite intervient après une rencontre préparatoire avec Cheikh Shakhboot, secrétaire d’État émirati chargé des relations avec l’Afrique.



Préalablement à ce déplacement, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu l’émissaire émirati, qui a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Sénégal. Les deux nations collaborent activement dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, la gestion portuaire et aéroportuaire, les énergies renouvelables et la sécurité régionale.



À l’issue de sa visite aux Émirats, le président sénégalais se rendra au Qatar pour participer au Forum de Doha, du 6 au 8 décembre 2024, sur invitation de Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar. Ce forum international est consacré aux grands enjeux globaux comme la gouvernance, la sécurité et le développement durable.



Les services de communication de la présidence sénégalaise ont souligné l’importance de ces déplacements, qui s’inscrivent dans une stratégie de rayonnement international et de diversification des partenariats diplomatiques du Sénégal.



