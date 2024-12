Près de 150 morts en deux semaines : que sait-on sur cette maladie non identifiée qui se propage en Afrique, et touche les femmes et les enfants ? - adakar.com

Santé
Près de 150 morts en deux semaines : que sait-on sur cette maladie non identifiée qui se propage en Afrique, et touche les femmes et les enfants ?
Publié le mercredi 4 decembre 2024

Une "maladie aux origines encore inconnue" et aux symptômes proches de la grippe, a provoqué entre 67 et 143 décès en République démocratique du Congo, depuis fin octobre.



Une épidémie inquiétante



Depuis le 24 octobre, une maladie inconnue sème l’inquiétude dans la province de Kwango, à l’ouest de la République démocratique du Congo (RDC).



Des dizaines de personnes "Entre 67 et 143 décès" sont décédées au 4 décembre, selon les autorités du pays et des agences de presse internationales comme Reuters et Associated Press. L’origine de cette nouvelle maladie demeure un mystère.