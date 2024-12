Gouvernement de « RÉSULTATS » : Bassirou Diomaye va plus loin que Macky Sall - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Le président élu Bassirou Diomaye Faye reçu au palais par le président Macky Sall

Dakar, le 28 mars 2024 - Bassirou Diomaye Faye, président élu, a été reçu, ce jeudi, au Palais de la République par le président Macky Sall.

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a demandé à ses ministres de constituer un Gouvernement de résultats. Une sorte de réponse à son prédécesseur Macky Sall qui dénonçait avant les Législatives, « l’immobilisme » politique du nouveau régime.

Lors la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République, ce mardi, le



Président de la République a appelé le Gouvernement à travailler dans le sens d’une gouvernance de solutions, de consensus et de résultats. « L’Etat engage une phase cruciale de la gouvernance du Sénégal. Cette période de redressement et de reconstruction nationale, nécessite écoute, proximité, pragmatisme, efficacité, efficience, transparence et exemplarité dans la conduite de l’action publique, à la lumière des objectifs temporels de l’agenda national de Transformation à l’horizon 2050.



Le Président de la République a, dès lors, exhorté le Gouvernement à se concentrer sur l’essentiel, à rester un Gouvernement de solutions, de consensus et de résultats dans la prise en charge des besoins et aspirations des populations, notamment des jeunes, cibles prioritaires des programmes et projets publics », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.



Si l’actuel Président s’inscrit dans une gouvernance de résultats, son prédécesseur avait pour sa part, prôné une « gouvernance d’action ». Macky Sall avait, en marge d’un conseil des ministres, demandé à ses ministres, de constituer, dans la collégialité, un Gouvernement d’action, de transformation publique, méthodique, efficace et performant « dans le déploiement cohérent du travail sectoriel et interministériel ».



Aussi, cette orientation du Président Faye peut être perçue comme une réponse à la lettre que Macky Sall avait adressée aux sénégalais à la veille de la tenue des élections législatives du 17 novembre dernier où il dénonçait « l’immobilisme » du régime en place. Ce dernier avait dit, dans sa missive, que « le populisme », la « manipulation » et « la parole stérile » constituaient la méthode de gouvernance des nouvelles autorités.





E. Ndiaye