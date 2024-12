Autopont de Front de Terre : Les trois décisions du préfet de Dakar - adakar.com

Autopont de Front de Terre : Les trois décisions du préfet de Dakar Publié le mercredi 4 decembre 2024

Le 26 novembre 2024, l’autopont de Front de Terre a été inauguré par l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), marquant une avancée majeure dans le plan de modernisation des infrastructures routières de Dakar. Destiné à désengorger la circulation, cet ouvrage constitue une réponse concrète aux défis de mobilité dans la capitale et vise à améliorer les conditions de vie des riverains.



Pour maximiser les bénéfices de cette nouvelle infrastructure, le préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin, a annoncé une série de mesures entrant en vigueur le 18 décembre 2024. Ces règles concernent principalement les zones situées entre Front de Terre et Liberté VI et imposent notamment :



L’évacuation des trottoirs et autres espaces occupés par des commerces illégaux.

L’interdiction du stationnement des motos Jakarta et des véhicules non autorisés.

La libération du terre-plein central entre Notre-Dame et Liberté VI, à l’exception du marché hebdomadaire organisé chaque samedi.



Ces dispositions visent à préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, consolidant ainsi les objectifs fixés lors de la réalisation de cet autopont. L’AGEROUTE et les autorités locales ont exprimé leur gratitude envers les habitants pour leur coopération, tout en réitérant leur engagement à poursuivre l’amélioration durable des infrastructures de la ville.