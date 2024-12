Sénégal : Malick Ndiaye pour une législature « exemplaire » - adakar.com

Malick Ndiaye, président de l`Assemblée nationale

A l’image des autorités de l’exécutif, le nouveau président du parlement se dit prêt à œuvrer pour un Sénégal « souverain et prospère », dans une quinzième législature « exemplaire ».



Au lendemain de son élection à la présidence de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye a exprimé mercredi, dans un message Facebook, sa gratitude envers ses soutiens. « C’est avec une immense émotion et une gratitude infinie que je m’adresse à vous », a-t-il déclaré. Reconnaissant l’« honneur » que lui ont fait ses collègues et, qu’il accepte, « comme un sacerdoce ».



L’ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a remercié le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du parti Pastef, pour leur « soutien indéfectible » depuis les débuts de leur formation politique créée en 2014. Agé de 41 ans, le plus jeune dirigeant du parlement sénégalais a réaffirmé son engagement à œuvrer pour « une nation souveraine et prospère ».



S’adressant à ses collègues députés, Malick Ndiaye s’est engagé à promouvoir un esprit de « dialogue, d’ouverture et de justice », promettant de bâtir une Assemblée « exemplaire, inclusive et moderne ». Il a également salué les militants de Pastef, évoquant les épreuves partagées et les récents succès électoraux, tout en rendant hommage à sa famille et aux habitants du Jolof, son terroir situé au nord du pays, pour leur soutien indéfectible.



Le nouveau chef du parlement a également exprimé son « respect envers ceux qui ont occupé cette position avant moi et qui ont contribué à bâtir notre auguste Assemblée. Je puis vous assurer que nous en ferons la Maison du peuple afin que sa voix soit bien audible ».



