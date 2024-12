Sénégal: une première liste de médias autorisés à diffuser a été publiée - adakar.com

Sénégal: une première liste de médias autorisés à diffuser a été publiée Publié le mercredi 4 decembre 2024 | RFI

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Au Sénégal, le ministre de la communication a publié mardi matin une liste provisoire des médias autorisés à diffuser dans le pays. Les journaux, chaînes, sites et radios avaient été invités à s’enregistrer sur la plateforme en ligne « Déclaration Médias Sénégal », depuis août dernier. Parmi les recalés, plusieurs patrons de presse dénoncent un plan d’asphyxie de la presse par les nouvelles autorités.



avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Sur 380 dossiers de médias déposés, seuls 112 sont validés dans cette première liste : 10 chaînes de TV, 14 journaux, 17 radios, 10 radios communautaires, 6 Web TV et 54 médias de presse en ligne.



Ils étaient plus de 500 à bénéficier du Fonds d’appuis du développement de la presse du Sénégal en 2023, c’est donc une diminution drastique. Les médias recalés ont encore jusqu’à vendredi pour se mettre en conformité avec le Code de la presse et redéposer leur dossier. Seuls les médias autorisés bénéficieront des aides publiques…