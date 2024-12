Assemblée nationale: le Premier ministre Ousmane Sonko annonce sa Déclaration de politique générale “dans les plus brefs délais“ - adakar.com

Assemblée nationale: le Premier ministre Ousmane Sonko annonce sa Déclaration de politique générale "dans les plus brefs délais" Publié le mercredi 4 decembre 2024

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Le chef du gouvernement Ousmane Sonko l'a indiqué, ce mercredi 4 décembre 2024, en Conseil des ministres, au lendemain de l'installation de l'Assemblée nationale nouvellement élue et l'élection de son bureau, avec comme président El Malick Ndiaye.



Pour préparer ce rendez-vous important devant fixer les grandes actions du gouvernement pour l'année 2025 et les années à venir, le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé au Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de coordonner les travaux de finalisation de sa Déclaration de Politique générale.



Dans le sens de la concrétisation de la Déclaration politique générale, le Premier ministre "a exhorté les Ministres à engager l’année budgétaire 2025, en accordant une priorité aux dossiers les plus urgents." Ainsi les membres du gouvernement sont ainsi invités à élaborer un plan d’actions pour le premier semestre 2025 en accordant une plus grande priorité aux dossiers les plus urgents.



"Dans ce sillage, le Premier Ministre a rappelé aux membres du Gouvernement l’importance à accorder à une parfaite planification des grandes échéances du programme de travail de leurs départements ministériels respectifs. Il a également demandé à faire l’évaluation des ressources humaines disponibles comparativement aux cibles de performances de leurs ministères", indique le communiqué du Conseil des ministres.



La réunion hebdomadaire du gouvernement tenue exceptionnellement le mardi a été aussi l'occasion pour Abass Fall, nouvellement nommé Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions de faire sa rentrée.



Abass Fall a été nommé à la faveur du léger remaniement ministériel intervenu avec le départ de Malick Ndiaye du gouvernement pour la présidence de l'Assemblée nationale. L'intéressé à également fait le chemin inverse, quittant l'Hémicycle pour intégrer l'Exécutif.



La réunion du Conseil des ministres a été l'occasion pour le Premier ministre de remercier le président Bassirou Diomaye Faye "pour sa confiance renouvelée à son endroit et aux membres du Gouvernement."



Makhtar C.