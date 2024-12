Le 11 africain de la semaine (du 26 novembre au 3 décembre) - adakar.com

News Sport Article Sport Le 11 africain de la semaine (du 26 novembre au 3 décembre) Publié le mercredi 4 decembre 2024 | TV5

© Autre presse par DR

L`Egyptien Mohamed Salah

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Ngal'ayel Mukau, le milieu de terrain congolais de Lille, qui occupe la tête d'affiche.



LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ngal'ayel Mukau (RD Congo - Lille)



Au LOSC, héros rimait cette semaine avec Mukau. Titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, le milieu de terrain belgo-congolais a montré l'étendue de ses qualités et inscrit les deux buts de son équipe, victorieuse à Bologne (1-2), devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Dogues à inscrire un doublé en Ligue des Champions.

« Je n'avais jamais marqué, même en championnat dans mes anciens clubs... Là c'est la C1, j'en rêve depuis tout petit ! Je suis très content », a déclaré l’ancien du FC Malines, qui saluait le coup tactique réussi par son entraîneur, Bruno Genesio. « C'est la première fois que je jouais un peu plus haut, à la base je suis milieu défensif mais le coach voulait tester un autre truc », a ajouté celui qui a fait ce mois-ci ses débuts avec les Léopards de RD Congo. Novembre est décidément le mois des premières fois pour le joueur de 20 ans.