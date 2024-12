Madiambal Diagne: « Le Quotidien, ce journal de référence ne fait plus partie des médias… » - adakar.com

Madiambal Diagne: « Le Quotidien, ce journal de référence ne fait plus partie des médias… » Publié le mercredi 4 decembre 2024

© Autre presse par DR

Madiambal Diagne

Madiambal a réagi sur la publication de la liste provisoire des médias conformes.



« Tout le monde aura remarqué que Le Quotidien, ce journal de référence ne fait plus partie des médias reconnus au Sénégal par le régime Pastef. Le ridicule est poussé aussi loin, pour réserver le même sort à D Media et la 7 TV. Nous refusons d’accepter une telle décision illégale…Ma sympathie et mon soutien à tous les acteurs des médias qui font les frais de l’arbitraire du gouvernement de Ousmane Sonko. Nous ne militons que pour l’ordre et la concorde, mais face à votre arbitraire, nous combattrons« , a-t-il dit.

