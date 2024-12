Rêve brisé : Matar Ba, suppléant déçu, l’éphémère député - adakar.com

Rêve brisé : Matar Ba, suppléant déçu, l'éphémère député Publié le mercredi 4 decembre 2024

Matar Ba ministre des sport

Matar Ba pensait avoir franchi la ligne d’arrivée pour devenir député. Suppléant d’El Malick Ndiaye sur la liste départementale de Linguère, gagnée par le Pastef aux législatives du 17 novembre, il était convaincu qu’il prendrait la place de son colistier, élu président de l’Assemblée nationale.



Lundi dernier, Matar Ba était déjà dans ses habits de parlementaire, arborant fièrement son écharpe tricolore et son pins, symbole de la fonction. Mokhtar Ba prenait des photos avec ses proches, souriait aux caméras, et partageait accolades et félicitations. Mais ce moment d’euphorie fut de courte durée.