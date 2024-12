Sénégal : adoption de deux projets de loi de finances lors du Conseil des ministres - adakar.com

Sénégal : adoption de deux projets de loi de finances lors du Conseil des ministres Publié le mercredi 4 decembre 2024 | Agence de Presse Africaine

Le gouvernement sénégalais a adopté deux projets de loi financiers pour 2024 et 2025, marquant un début dynamique pour la 15ᵉ législature installée lundi 2 décembre.



Le gouvernement sénégalais a tenu ce mardi une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, centrée sur deux projets de loi de finances : la loi de finances rectificative 2024 et la loi de finances initiale 2025.



Ces projets, présentés par le ministre Amadou Moustapha Njekk Sarre, visent à répondre aux besoins économiques et sociaux du pays. Ils seront soumis prochainement au vote de l’Assemblée nationale, où le Parti Pastef détient 130 sièges sur 165.



Dans un discours lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la détermination gouvernementale à poursuivre les réformes engagées depuis huit mois. « Le gouvernement préparera l’avenir et redonner confiance à la jeunesse sénégalaise », a-t-il déclaré.



Un léger remaniement a été opéré : Yankhoba Diémé remplace El Malick Ndiaye aux Infrastructures, Abass Fall devient ministre du Travail.



Le gouvernement entend assurer la campagne agricole, lutter contre la vie chère, améliorer le pouvoir d’achat, relancer l’économie et optimiser les ressources naturelles.



Une modernisation est programmée dans la santé, l’éducation, l’agriculture et l’industrie, avec un focus sur l’employabilité des jeunes et l’autonomisation des femmes.



« Notre gouvernement restera un gouvernement de solutions et de résultats», a promis Sonko.



