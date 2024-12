La BOAD reçoit une garantie MIGA de 506 millions d’euros pour des projets verts - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La BOAD reçoit une garantie MIGA de 506 millions d’euros pour des projets verts Publié le mardi 3 decembre 2024 | agenceecofin

© Autre presse par DR

BOAD Titrisation mobilise 160 milliards FCFA après la titrisation d’un portefeuille de créances non souveraines détenu par la banque

Tweet

L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), une entité du Groupe de la Banque mondiale, a émis une garantie de 506 millions d’euros (535 millions de dollars), en faveur de Société Générale France (SG) et de HSBC Bank Plc du Royaume-Uni, dans le cadre des prêts octroyés à la BOAD. Cette garantie, valable pour une durée maximale de quinze (15) ans, couvre le risque de non-respect des obligations financières par une Banque de Développement régionale



Ce prêt garanti par MIGA permettra de soutenir les opérations de prêt de la BOAD pour des initiatives durables et climatiques, dans ses huit Etats membres. Les fonds seront investis dans les secteurs de l’agriculture, des énergies renouvelables, des logements verts, ainsi que dans la santé, l’éducation, les infrastructures de base ou numériques, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo.



« Ce projet reflète notre engagement à soutenir le financement climatique dans les pays à faible revenu et à répondre aux principaux défis de développement dans l’UEMOA », a déclaré Hiroshi MATANO, vice-président exécutif de MIGA. « Nous sommes convaincus que notre garantie catalysera d’autres investissements dans la transition vers une économie verte et créera de nouveaux emplois verts. »



La BOAD s’est engagée à consacrer 50 % du prêt garanti à des projets de financement climatique éligibles, dont 30 % seront dédiés au financement de l’adaptation climatique, au cours des cinq premières années de la garantie de 15 ans de MIGA. Ces engagements incluent un plan d’action climatique qui définit un processus rigoureux de sélection et de suivi des financements climatiques, tout en renforçant les processus internes, visant à identifier et à atténuer les risques climatiques physiques, conformément à l’Accord de Paris.



Pour soutenir des trajectoires à faible émission de carbone et la résilience climatique dans ses Etats membres, la BOAD a développé un cadre qui exige que toutes ses opérations s’alignent sur les objectifs d’atténuation et d’adaptation de l’Accord de Paris.



« Cette garantie, la première du genre à la BOAD, constitue une initiative particulièrement innovante. Elle viendra en soutien actif au financement de projets à fort impact environnemental et social, témoignant ainsi de notre engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale. » a déclaré M. Serge EKUE, Président de la BOAD.



Par ailleurs, un plan d’action genre sera mis en œuvre pour renforcer la capacité institutionnelle sur cette thématique. Ce plan inclut le développement de modules d’apprentissage en ligne sur l’approche genre de la BOAD, à destination de ses employés et clients, ainsi que la création d’un outil en ligne de suivi et de rapport pour mesurer la mise en œuvre des plans d’action genre.



Les huit Etats de l’UEMOA comptent parmi les économies les plus dynamiques d’Afrique subsaharienne. Leur croissance est portée par des investissements publics importants dans les secteurs du commerce, des infrastructures et de l’énergie.



À propos des parties prenantes



Société Générale (SG)



Acteur majeur des services financiers en Europe, la Société Générale dispose de plus de 160 ans d’expérience. Avec 126 000 collaborateurs dans 65 pays, elle accompagne 25 millions de clients à travers trois grands métiers : la banque de détail, la banque de financement et d’investissement, et les services de mobilité et de location.



HSBC Bank Plc



HSBC est l’une des plus grandes banques universelles au monde, avec une présence dans 62 pays et un portefeuille de 42 millions de clients. Son actif total s’élève à 3 000 milliards de dollars, et le groupe emploie environ 221 000 personnes.



Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)



La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Depuis le 15 octobre 2023, la Banque co-préside avec Bancoldex, la Banque Colombienne de développement des affaires et de l’exportation, l’International Development Finance Club (IDFC), qui rassemble 27 banques nationales, régionales et bilatérales de Développement du monde entier.



Garanties du Groupe de la Banque mondiale



Lancé en 2024, le programme de Garanties du Groupe de la Banque mondiale regroupe les produits et expertises en matière de garantie des institutions du Groupe au sein de la MIGA. Cette initiative vise à simplifier l’accès aux solutions de garantie et à dé-risquer les investissements dans les pays en développement. L’objectif est d’émettre des garanties à hauteur de 20 milliards de dollars par an d’ici 2030.