Publié le mardi 3 decembre 2024 | ANP

Les résidents nigériens vivant au Sénégal exhortent le CNSP à prendre tout son temps pour une bonne transition réussie qui va mettre le Niger sur les bons rails.

Niamey – Le Comité de Soutien au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) résident au Sénégal, s’est réuni dimanche 1er décembre dans l’enceinte de l’ambassade du Niger au Sénégal pour demander au CNSP de prendre tout son temps pour une bonne transition réussie qui va mettre le Niger sur les bons rails.



Dans une déclaration lue à cet effet, le comité affirme « soutenir fermement les nouvelles autorités du Niger, tout en saluant nos frères militaires de la vaillante armée nigérienne pour son courage et sa détermination à prendre en main le destin de notre Cher pays le Niger dans le cadre de lutte contre le terrorisme, l’injustice, la corruption et la désunion dont le Niger a tant souffert ».



Les nigériens résident au Sénégal ont également tenu à rappeler au peuple nigérien du monde entier que « l’arrivée du CNSP est une victoire pour le Niger en particulier et l’Afrique en général ».



Tout en priant que le CNSP et son gouvernement retrouvent la sécurité, la dignité, la justice et la cohésion sociale, le comité demande enfin au CNSP, « de prendre tout son temps pour une bonne transition réussie qui va mettre le Niger sur les bons rails ».



SML/ANP/012/Décembre 2024