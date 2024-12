Sénégal-Handicap : la CNDH salue l’inclusion au parlement - adakar.com

Sénégal-Handicap : la CNDH salue l'inclusion au parlement Publié le mardi 3 decembre 2024

© Autre presse par DR

6è congrès de l’AFCNDH: Khalid Ikhiri du Niger succède au Marocain Driss EL YAZAMI

La Commission nationale des droits de l’Homme du Sénégal (CNDH) a magnifié mardi la présence de personnes vivant avec un handicap parmi les nouveaux députés.



Au Sénégal, la quinzième législature a été installée lundi, avec une forte majorité de 130 députés du parti au pouvoir, Pastef, dont deux personnes vivant avec un handicap. Non voyant, Amadou Lamine Diouf est le nouveau député des Sénégalais d’Afrique du nord alors que sa camarade Awa Seck, handicapée motrice, figure parmi les élus du département de Mbacké, situé au centre du pays.



« La présence, au sein de cette assemblée, de députés vivant avec un handicap constitue une avancée majeure dans la promotion de l’inclusion et de l’égalité des chances », a indiqué dans un communiqué la CNDH, dirigée Amsatou Sow Sidibé, femme politique et professeure de droit.



L’organisation constate que la nouvelle législature est marquée par une « représentation diversifiée qui reflète les différentes composantes de la société ». Elle magnifie cette initiative qui témoigne d’un pas significatif vers une représentation équitable et inclusive au sein des instances décisionnelles. Elle a également encouragé les autorités à « mettre en place les facilités nécessaires pour garantir le plein exercice de leur mandat par les députés vivants avec un handicap ».



Formulant des recommandations, la CNDH plaide pour la fourniture d’outils adaptés, tels que des documents en braille pour les non-voyants ainsi que l’aménagement des infrastructures afin de rendre les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.



La Commission a aussi invité les acteurs politiques à « multiplier les efforts pour un nombre encore plus représentatif de personnes vivant avec un handicap dans les institutions électives lors des prochaines échéances ». Elle a souligné qu’il est « crucial que cette dynamique inclusive soit renforcée pour faire du Sénégal un exemple en matière de droits humains et de participation citoyenne ».