Cinq enfants et leur mère périssent dans un incendie à Mbour Publié le mardi 3 decembre 2024 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par BL

Une mère et ses cinq enfants ont trouvé la mort dans un incendie survenu lundi 2 décembre dans leur domicile à Mbour, un département situé à environ 80 km à l’ouest de Dakar, a appris APA de sources médiatiques.



Une famille décimée ! Ramatoulaye Dieng et ses cinq enfants, dont un garçon, ont péri dans le sinistre qui s’est déclenché aux alentours de quatre heures du matin au quartier « 11 novembre » de Mbour. « Ils sont six personnes, dont leur maman. Les enfants sont âgés entre 18 et 31 ans », a précisé Mago Cissé, un proche de la famille, interrogé par l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon des témoins, l’incendie serait dû à un court-circuit électrique. « Les gens ont coupé le compteur, mais personne ne pouvait plus accéder à la chambre. Et finalement, ils ont péri à l’intérieur », ont confié des témoins présents sur les lieux.



Samori Dieng, frère cadet de la victime, a expliqué au journal Le Quotidien que le drame s’est produit alors que Ramatoulaye Dieng dormait avec ses enfants dans la même pièce. C’est grâce aux cris des voisins que l’alerte a été donnée, a-t-il précisé, soulignant que la famille occupait une chambre située au fond de la maison.



Les corps des victimes ont été transférés à l’hôpital de la ville, tandis que la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie.