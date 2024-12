Investissements de l’UE en 2025: sur les 46 projets phares, 26 sont destinés à l’Afrique - adakar.com

Investissements de l'UE en 2025: sur les 46 projets phares, 26 sont destinés à l'Afrique Publié le mardi 3 decembre 2024

Climat, énergie, digital, éducation, santé... 26 projets phares du Global Gateway seront déployés en Afrique en 2025. A chaque étape de la réalisation, des jalons seront posés afin d’assurer la visibilité et l’impact tangible de ces initiatives sur le terrain. Le Global Gateway de l’UE vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros dans le monde entre 2021 et 2027.





Le Conseil de l’Union européenne vient de dévoiler la liste des 46 projets phares du programme Global Gateway pour l’année 2025. L’initiative vise à encourager les investissements publics et privés dans les infrastructures, l’énergie verte, l’éducation et la recherche pour le développement durable. Cette liste des projets phares vise surtout à servir d’outil pour l’UE et ses États membres pour la communication stratégique et la visibilité au cours de l’année 2025 dans le cadre de l’engagement de l’UE avec ses partenaires.



En 2025, pas moins de 26 projets, soit plus de la moitié, sont situés en Afrique, couvrant divers secteurs clés: 16 projets relatifs au secteur du climat et énergie, 3 relatifs au digital, 1 relatif à l’éducation et la recherche, 3 dans le secteur de la santé, et 3 projets dans le transport.