La CIF en réflexion pour pérenniser les acquis d’un projet de digitalisation des coopératives et mutuelles financières ouest-africaines - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie La CIF en réflexion pour pérenniser les acquis d’un projet de digitalisation des coopératives et mutuelles financières ouest-africaines Publié le mardi 3 decembre 2024 | financialafrik

© Autre presse par DR

La CIF en réflexion pour pérenniser les acquis d’un projet de digitalisation des coopératives et mutuelles financières ouest-africaines

Tweet

Lomé, capitale du Togo, abrite, depuis ce lundi 2 décembre 2024, l’atelier sur la capitalisation des connaissances sur le projet de Digitalisation des Coopératives et Mutuelles Financières en Afrique de l’Ouest (DigiCoop-WA) mis en œuvre par la Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest (CIF). Placée sous le thème : « Transformation digitale du Réseau CIF : quelle stratégie post projet DigiCoop-WA pour pérenniser les acquis et mieux servir les populations à la base ? », cette rencontre de trois jours regroupe les six différentes faîtières membres du réseau basé à Ouagadougou.



Selon Mathieu SOGLONOU, Directeur Général de la CIF, le choix de Lomé pour abriter cet atelier n’est pas fortuit. « Le Togo est une terre de tradition où le développement à la base constitue une priorité pour les autorités au plus haut niveau. C’est donc à dessein que le Togo a été choisi pour abriter cette activité », a-t-il relevé.



« En organisant cet atelier, la CIF a le sentiment d’apporter sa modeste contribution à l’épanouissement de nos populations. En encourageant la réflexion pour parvenir à des solutions durables les premiers responsables de notre confédération attendent identifier les pistes de réflexions pour assurer la pérennité des acquis dudit projet au sein de ses réseaux membres », a déclaré le Président du Conseil d’Administration de la FUCEC-TOGO (l’une des faîtière membres), KOMBATE Pouguime, dans son mot de bienvenue.