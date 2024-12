Intégration: le MAEP veut contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la Confédération des Etats du Sahel - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Intégration: le MAEP veut contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la Confédération des Etats du Sahel Publié le mardi 3 decembre 2024 | aDakar.com

© Ministère par DR

Intégration: le MAEP veut contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la Confédération des Etats du Sahel

Tweet

Ce lundi 2 décembre 2024, le Secrétariat Permanent du MAEP (Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs), a lancé un atelier de réflexion sur son rôle à jouer dans la nouvelle dynamique engagée par la Confédération des Etats du Sahel.



Cette rencontre de deux jours réunit à Ouagadougou des experts du Niger, du Mali et du Burkina Faso, en vue de questionner la contribution de cet outil dans la promotion d’une bonne gouvernance au sein des Etats membres de l'AES.



L'ambassadeur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, a officiellement lancé les travaux de cet atelier, en livrant le discours du ministre.

Dans son adresse, l'ambassadeur Dieudonné W. Désiré SOUGOURI a rappelé que le MAEP est « une initiative africaine réfléchie par des Africains pour l’Afrique, et se révèle être un modèle unique d’évaluation par les pairs ».

Par conséquent, cet instrument repose sur des principes et des fondements qui cadrent parfaitement avec le modèle politique et de gouvernance amorcé par les Etats de la Confédération.

Pour le Secrétaire Permanent du MAEP, M. Brahima OUEDRAOGO, cet atelier va permettre aux acteurs de revisiter les principes fondateurs et les missions du MAEP.

Il va surtout se pencher sur la thématique de la bonne gouvernance dans le processus de consolidation de la Confédération.



Il s’agira également, de réfléchir sur le rôle du MAEP en vue du rayonnement des pays de l’AES.

Le Secrétaire Permanent du MAEP, Brahima OUEDRAOGO a par ailleurs indiqué que le processus de transition en cours au Burkina Faso, au Mali et au Niger, intègre déjà des actions de bonne gouvernance et constitue de ce fait une opportunité et une ouverture pour le MAEP.

L’institution entend donc œuvrer à mettre en lumière cette dynamique, afin d’accompagner les pays dans la promotion d’une gouvernance saine, le développement et la souveraineté.