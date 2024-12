Football : pas d’Africain sur la liste des meilleurs joueurs du monde - adakar.com

Football : pas d'Africain sur la liste des meilleurs joueurs du monde Publié le mardi 3 decembre 2024

© Autre presse par Dr

Football africain : l`un des meilleurs joueurs du monde

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours populaires et respectés par les autres joueurs, même s'ils ne jouent plus dans des clubs européens, au grand dam de l'Égyptien Mohamed Salah qui ne fait toujours pas officiellement partie des meilleurs joueurs du monde.



Messi, 37 ans, et Ronaldo, 39 ans, sont les seuls joueurs ne jouant pas dans des clubs européens à avoir été élus lundi sur une liste de 26 joueurs sélectionnés pour l'équipe mondiale de l'année, organisée par le syndicat mondial des joueurs FIFPRO.



Les 24 autres nominés ont joué l'année dernière dans des clubs d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne et de France, Kylian Mbappé étant le seul Français de la liste après avoir passé la saison dernière au Paris Saint-Germain.