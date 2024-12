Réaménagement gouvernement: voici la nouvelle composition de l’équipe gouvernementale - adakar.com

Annonce de la composition du gouvernement au 2 décembre 2024

À la suite du léger remaniement ministériel du gouvernement, la nouvelle composition du de l’équipe gouvernementale a été dévoilée par le Secrétaire général de la Présidence de la République.



Avec l’élection du ministre Malick Ndiaye comme président de l’Assemblée nationale, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, sur proposition du Premier ministre Ousmane Sonko, a procédé à un réaménagement marqué par l’entrée au gouvernement de Abass Fall.



Gouvernement du Sénégal du 2 décembre 2024



Monsieur Ousmane SONKO : Premier Ministre



MINISTRES :



1. Madame Yassine FALL : Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères ;

2. Général (2S) Birame DIOP : Ministre des Forces armées ;

3. Monsieur Ousmane DIAGNE : Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

4. Général (2S) Jean Baptiste TINE : Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

5. Monsieur Birame Soulèye DIOP : Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines ;

6. Monsieur Abdourahmane SARR : Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;

7. Monsieur Cheikh DIBA : Ministre des Finances et du Budget ;

8. Monsieur Yankoba DIEME : Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens ;

9. Monsieur Daouda NGOM : Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique ;

10. Monsieur Amadou Moustapha Njekk SARRE : Ministre de la Formation professionnelle et technique, Porte-parole du Gouvernement.

11. Monsieur Cheikh Tidiane DIEYE : Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

12. Monsieur Alioune SALL : Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ;

13. Monsieur El Hadj Abdourahmane DIOUF : Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ;

14. Monsieur Serigne Guèye DIOP : Ministre de l’Industrie et du Commerce ;

15. Madame Fatou DIOUF : Ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires ;

16. Madame Maïmouna DIEYE : Ministre de la Famille et des Solidarités ;

17. Monsieur Abass FALL : Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions ;

18. Monsieur Balla Moussa FOFANA : Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires ;

19. Monsieur Moustapha Mamba GUIRASSY : Ministre de l’Éducation nationale ;

20. Monsieur Ibrahim SY : Ministre de la Santé et de l’Action sociale ;

21. Monsieur Olivier BOUCAL : Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public ;

22. Madame Khady Diène GAYE : Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;

23. Monsieur Mabouba DIAGNE : Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage ;

24. Monsieur Alioune DIONE : Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire ;

25. Monsieur Mountaga DIAO : Ministre du Tourisme et de l’Artisanat.



26. Monsieur Amadou Chérif DIOUF : Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur ;

27. Monsieur Ibrahima THIAM : Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Développement des Petites et moyennes industries ;

28. Monsieur Momath Talla NDAO : Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, chargé de l’Urbanisme et du Logement ;

29. Monsieur Alpha BA : Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan ;

30. Monsieur Bacary SARR : Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.



