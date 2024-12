Nouveau Président de l’Assemblée nationale du Sénégal : qui est El Malick Ndiaye ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nouveau Président de l’Assemblée nationale du Sénégal : qui est El Malick Ndiaye ? Publié le mardi 3 decembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par Dr

El Malick Ndiaye, nouveau président élu de l’Assemblée nationale du Sénégal

Tweet

El Malick Ndiaye est le tout nouveau président élu de l’Assemblée nationale du Sénégal. Il a été élu, le lundi 02 décembre 2024, à l'issue d'un vote organisé au sein du Parlement dominé numériquement par le Pastef avec 130 députés sur 165 sièges. Avant d'être désigné à ce poste, El Malick Ndiaye est un homme politique sénégalais, militant des premières heures du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) fondé en 2014 par Ousmane Sonko, et auquel il a adhéré en 2015, c'est-à-dire un an après sa création.

Né en 1983 au Sénégal, précisément à Dahra Djolof, dans la région de Louga dans le nord-ouest du Sénégal, El Malick Ndiaye est un ancien étudiant de l’IAE Paris-Sorbonne et à l’Université Paris Dauphine. Il en ressort comme un Expert en transport et en logistique. Avec ces atouts intellectuels, il a travaillé dans plusieurs entreprises internationales dont Maersk Line et Eramet.



Apres la brillante et écrasante victoire du PASTEF dès le 1er tour, avec 2 434 751 voix soit 54,28 %, El Malick Ndiaye se verra confier, dans la première équipe gouvernementale d'Ousmane Sonko, le portefeuille de ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens d'avril à décembre 2024. Aux élections législatives du 17 novembre 2024, il est élu député à l'Assemblée nationale pour le compte du PASTEF dont il aura été le porte-parole durant la campagne pour la présidentielle. Pour sa fidélité au président du parti et son rôle au premier plan, El Malick Ndiaye est propulsé, à 41 ans comme le plus jeune président de l'Assemblée nationale du Sénégal élu le 2 décembre 2024.



Faut-il le rappeler, lors de la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le nouveau président élu de cette institution, a obtenu 134 voix sur les 165 députés que compte le Parlement. Vingt-deux députés se sont prononcés contre, et sept se sont abstenus.



KM