Sénégal-Gabon: les présidents Faye et Brice Oligui Nguema veulent hisser la coopération entre Dakar-Libreville "à un niveau supérieur"

Visite officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema

Dakar, le 2 décembre 2024 - Le président de la République du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema effectue une visite officielle au Sénégal. Tweet

Le président de la République gabonaise, le Gal de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a poursuivi une visite officielle de travail et d’amitié au Sénégal à la suite de sa participation dimanche à la commémoration du 80e anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais au camp militaire de Thiaroye.



En compagnie de son épouse et d’une forte délégation, le président du Gabon a été reçu au Palais de la République, lundi 2 décembre par le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Pour cette visite officielle, le dirigeant gabonais a eu droit aux honneurs militaires.

Au cours de l’entretien qu’ils ont eus, les présidents Bassirou Diomaye Faye et Brice Clotaire Oligui Nguema ont abordé des questions d’intérêt commun entre le Sénégal et le Gabon.



Dans ce sens, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté d’œuvrer ensemble à donner une nouvelle impulsion à l’axe de coopération Dakar-Libreville et à le hisser à un niveau supérieur.



Le renforcement du partenariat entre le Sénégal et le Gabon tel que souhaité par les deux pays vise notamment à explorer de nouvelles opportunités et de porter leur partenariat dans des secteurs clés.



Selon la Présidence sénégalaise, cette visite officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema est un symbole de la fraternité et de l’excellence des relations bilatérales qui unissent le Sénégal et le Gabon.

Cette visite officielle s’inscrit donc dans un esprit de coopération et de partenariat stratégique renforcé.



Makhtar C.