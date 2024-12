Réaménagement du Gouvernement : Yankhoba Diémé prend le portefeuille des Infrastructures et des Transports, lé député Abass Fall récupère le Travail et les Relations avec les Institutoions - adakar.com

© Autre presse par dr

Abass Fall : « Le Sénégal traverse avec Macky Sall la période la plus grave de son histoire politique… »

A la suite de l'élection de Malick Ndiaye à la Présidence de l'Assemblée nationale, lundi 2 décembre, lors de la séance plénière de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale élue, le gouvernement a été réaménagé.

Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a réaménagé le composition du gouvernement avec deux changements.

Ainsi Yankhoba Diémé, précédemment ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, est nommé ministre des Infrastructures, des Transports terrestre et aériens.

Par ailleurs, Abass Fall qui a dirigé la liste de Pastef dans le département de Dakar aux législatives anticipées du 17 novembre dernier, quitte l'hémicycle.

Le nouveau député de Dakar est nommé ministre du Travail et des Relations avec les Institutions en remplacement de Yankhoba Diemé.

Faut-il le rappeler, la première journée de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a élu a une majorité écrasante de 134 voix Malick Ndiaye comme son président. À 41 ans, il devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal.



Makhtar C.