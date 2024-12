Dakar-Libreville : axe renforcé après la visite de Oligui Nguema - adakar.com

Le président de la transition du Gabon a été reçu à Dakar par son homologue sénégalais Diomaye Faye

Le président de la transition du Gabon a été reçu lundi à Dakar par son homologue sénégalais, dans le cadre d’une visite officielle marquée par une volonté commune de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.



Après avoir assisté dimanche à la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a enchainé par une visite officielle le lendemain dans la capitale sénégalaise. Lors de son entretien avec le Chef de l’État sénégalais, les deux dirigeants ont convenu de donner une nouvelle impulsion à leur coopération, qui couvre déjà plusieurs secteurs clés.



« Le cadre juridique de notre coopération est riche et couvre des domaines variés : politique, militaire, éducation, formation professionnelle, culture, jeunesse, sports et économie. Nous avons convenu, avec le président Nguema, de hisser notre partenariat à un niveau plus élevé », a déclaré le président Faye, donnant un point de presse conjoint à sa sortie d’audience avec son homologue au palais de la République sénégalais.



Les ministres des deux délégations ont été chargés d’explorer de nouvelles opportunités pour intensifier les échanges économiques et commerciaux. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté partagée d’approfondir les échanges d’expérience dans des domaines d’intérêt commun tels que la sécurité et le développement économique.



Le président gabonais a salué cette coopération renforcée, tout en remerciant le Sénégal et le président Faye « pour les différentes marques d’attention » dont sa délégation et lui ont fait l’objet depuis leur arrivée à Dakar. Oligui Nguema a souligné l’importance de cette relation bilatérale en invitant son homologue sénégalais à se rendre prochainement au Gabon : « Je voudrais faire part publiquement de tout l’intérêt que je porte de vous voir dès que possible sur la terre africaine du Gabon ».



Le président Faye a également remercié son homologue pour l’accueil et l’intégration des Sénégalais établis au Gabon « depuis plusieurs générations », avant de le féliciter pour le « plébiscite » du référendum qu’il a organisé le mois dernier, permettant au pays d’Afrique centrale d’adopter une nouvelle Constitution.



« C’est une étape majeure du processus de restauration de nos institutions. La prochaine est la rédaction du Code électoral et du fichier électoral en vue de nous conduire à une élection libre, transparente et apaisée qui marquera la fin de la transition. Sur ces étapes, tout observateur sénégalais, où qu’il soit, serait la bienvenue », a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir en août 2023 après un coup d’Etat qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba.



