Sénégal : réaménagement du gouvernement Publié le mardi 3 decembre 2024 | Agence de Presse Africaine

Mr Bassirou Diomaye Faye, le Président du Sénégal

Le président Faye a procédé à un léger remaniement gouvernemental au Sénégal après l’élection de El Malick Ndiaye à la présidence de l’Assemblée nationale.



A la suite de la démission de El Malick Ndiaye, élu président de l’Assemblée nationale le lundi 2 décembre, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à un léger remaniement du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko dans la nuit de lundi à mardi.



Une seule nouvelle entrée a été enregistrée. Il s’agit de celle d’Abass Fall, nommé ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, en remplacement de Yanhokha Diémé. Ce dernier s’occupe désormais du département des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, précédemment dirigé par El Malick Ndiaye.



Tête de liste de Pastef à Dakar lors des législatives anticipées du 17 novembre, il a remporté les sept sièges en jeu et battant un adversaire de taille en la personne du maire de la capitale, Barthélémy Dias. Le mandat de député étant incompatible avec la fonction de ministre au Sénégal, M. Fall ne siégera pas au parlement.



Le remaniement maintient en poste les principaux responsables des ministères stratégiques, notamment Yassine Fall à l’Intégration africaine et aux Affaires étrangères, le Général Birame Diop aux Forces armées et Ousmane Diagne à la Justice.



Par ailleurs, Daouda Ngom conserve son portefeuille de ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, tandis que Amadou Moustapha Njekk Sarré demeure porte-parole du gouvernement en plus de ses fonctions de ministre de la Formation professionnelle.



Ce réaménagement témoigne de la volonté du chef de l’État sénégalais de préserver la continuité de l’action gouvernementale.



En raison du réaménagement, le gouvernement se réunit exceptionnellement ce mardi 3 décembre. La réunion du Conseil des ministres a lieu habituellement le mercredi.



