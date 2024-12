Sénégal: Malick Ndiaye élu à la présidence de l’Assemblée nationale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal: Malick Ndiaye élu à la présidence de l’Assemblée nationale Publié le mardi 3 decembre 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Ministre sénégalais des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye,

Tweet

Au Sénégal, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction hier, deux semaines après les législatives anticipées. Un Parlement dominé par le parti au pouvoir, le Pastef avec 130 sièges sur 165 et qui a commencé par l’élection de son président : Malick Ndiaye, jusque-là ministre des Infrastructures et des Transports qui devient la deuxième personnalité de l’État pour les cinq prochaines années.



À 41 ans, Malick Ndiaye devient le plus jeune président de l’Assemblée nationale. Un choix qui a créé la surprise lundi, alors que circulait le nom du président du groupe parlementaire du Pastef et élu de Casamance, Ayib Dafé ou encore celui du député élu à Dakar, Abbass Fall.