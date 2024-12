Assemblée nationale: Malick Ndiaye (PASTEF) élu président de la 15e législature - adakar.com

Malick Ndiaye, président de l`Assemblée nationale

L’ex-ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens devient, à 41 ans, le plus jeune président de l’Assemblée nationale du Sénégal. Ce lundi 2 décembre 2024, à l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale, et après plus de 8 heures d’attente, la séance plénière a élu son président, issu des rangs de Pastef, à une très forte majorité.



Ce sont 134 députés sur les 165 que compte l’Assemblée nationale qui ont voté en faveur de la candidature de Malick Ndiaye au perchoir de l’Hémicycle. L’ancien ministre succède à Amadou Mame Diop qui aura occupé le fauteuil entre 2022 et 2024.



Natif de Dahra Djolof, Malick Ndiaye est diplômé en management, commerce international, transport et logistique, et a travaillé en tant que logisticien, avant d’occuper le poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens dans le gouvernement formé par le Premier ministre Ousmane Sonko en avril dernier.





À l’ouverture de la plénière, le présidence a échu au doyen d’âge Alla Kane pour cette première session ordinaire de la nouvelle législature.



Unique candidat au poste de président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye a été élu dès le premier tour de vote à une majorité écrasante de 134 voix. Une nouvelle étape dans la carrière politique de ce militant de la première heure dans le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité.



Une consécration et une lourde charge aussi pour celui qui, alors que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, dans l’opposition croupissaient en prison, avait bénéficié de l’administration judiciaire de la mesure de remise en liberté sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique.



Aux législatives du 17 novembre dernier, Malick Ndiaye était l’un des rares membres du gouvernement investis sur les listes. Tête de liste de Pastef dans le département de Linguère, Malick Ndiaye avait largement remporté le scrutin au niveau local.



Pour cette 15e législature, le groupe parlementaire de PASTEF sera dirigé par Mouhamed Ayib Daffe, celui-là même qui avait dirigé lors de la législature précédente le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi.



Du côté de l’opposition, c’est le dernier ministre des Affaires étrangères du régime de Macky Sall, Me Aïssata Tall Sall qui va diriger le groupe de Takku Wallu Sénégal.



Makhtar C.