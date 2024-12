À la Une: l’armée française indésirable au Sénégal et au Tchad… - adakar.com

À la Une: l'armée française indésirable au Sénégal et au Tchad… Publié le lundi 2 decembre 2024 | RFI

« L’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre nocturne à N’Djamena, s’exclame Le Monde Afrique. Dans un communiqué publié, jeudi dernier, quelques heures après la fin de la visite au Tchad du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, le gouvernement tchadien a déclaré “mettre fin à l’accord de coopération en matière de défense signé avec la République française“. L’annonce prend de court tous les observateurs, alors que le ministre et son entourage n’ont rien laissé paraître au sortir de leur rencontre avec le président, Mahamat Idriss Déby. “La France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que le Tchad est un Etat souverain et très jaloux de sa souveraineté“, a simplement indiqué son homologue tchadien, Abderaman Koulamallah. »



Dans la logique des élections…

Quelques heures plus tôt, jeudi dernier, le Sénégal annonçait lui aussi la fin de sa coopération militaire avec Paris.



Le président Bassirou Diomaye Faye a été très clair, rapporte Le Point Afrique : « “la souveraineté ne s’accommode pas de la présence de bases militaires“.