« Macky Sall veut revenir. Marème Faye aussi… », Robert Bourgi révèle sa conversation avec l'ancien président Sénégalais… Publié le lundi 2 decembre 2024 | Senego

Après sa présidence : Macky Sall devient envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète

« Macky Sall veut revenir au Sénégal« , d’après Robert Bourgi. Ce samedi 30 novembre, l’avocat et conseiller politique franco-libanais procédait à la cérémonie de dédicace de son livre intitulé « Ils savent tout- Ma vie en françafrique ».



Une rencontre lors de laquelle Robert Bourgi est revenu sur sa conversation avec l’ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall, avec qui il a passé de longs moments.



Pour l’avocat, « Macky est un paysan. L’air du pays lui manque. Il veut revenir. Marème Faye aussi… Et c’est là que je lui ai dit au téléphone : ‘tu sais, la terre de Marrakech n’est pas celle de Fatick. La terre de Ngor n’est pas celle de Marrakech. L’air de Fatick n’est pas l’air de Marrakech. L’odeur de l’aéroport de Dakar quand tu sors n’est pas celle de l’aéroport de Marrakech. Je comprends ce que tu veux’. Il me répond : ‘mais cela me manque grand-frère’…«