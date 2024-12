Secteur des Fintechs : La BCEAO et le GIM-UEMOA encouragent les Fintechs à plus d’innovations lors de la 8ième édition du salon de la monétique à Dakar - adakar.com

Secteur des Fintechs : La BCEAO et le GIM-UEMOA encouragent les Fintechs à plus d'innovations lors de la 8ième édition du salon de la monétique à Dakar

Cet appel a été lancé par Habib THIAM et Minayegnan COULIBALY respectivement secrétaire général de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et Directeur Général du GIM-UEMOA lors de la 8ième édition du salon de la monétique tenu à Dakar du 26 au 28 Novembre dernier avec pour thème principal ; « les schémas de paiements domestiques : quels atouts pour l’inclusion financière et la transformation digitale des acteurs de l’écosystème financier ? ».



Selon les deux principaux intervenants de ces assises, le schéma de paiement de l’UEMOA établit un cadre normatif et de spécifications fonctionnelles, opérationnelles, techniques et de gouvernance. Ce cadre à pour objectif de favoriser l’inclusion financière et l’adoption du numérique dans les paiements au sein de notre système monétaire.

A partir de ces orientations stratégiques, deux grands panels ont meublé ces assises à travers sept (07) sous-thèmes.