Économie: Le Sénégal et la Russie renforcent leur Coopération et leurs Partenariats dans le Secteur Énergétique Publié le dimanche 1 decembre 2024

Économie: Le Sénégal et la Russie renforcent leur Coopération et leurs Partenariats dans le Secteur Énergétique

Dans le cadre du partenariat entre le Sénégal et la Russie, le Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a accueilli ce jeudi, l’ambassadeur de la Russie au Sénégal M. Dmitry Viktorovich Kourakov.

L’ambassadeur de la Russie au Sénégal a été reçu par le ministre Birame Souleye Diop, ce jeudi. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans la continuité des échanges amorcés lors de la participation du ministre sénégalais à la Russian Energy Week, tenue à Moscou du 26 au 28 septembre dernier.



Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets visant à renforcer la coopération stratégique entre les deux nations dans les secteurs de l’énergie et des hydrocarbures. Les deux parties ont exploré des pistes concrètes pour promouvoir des investissements conjoints et des transferts de technologies, notamment dans les énergies renouvelables, l’extraction pétrolière et gazière, ainsi que le développement d’infrastructures énergétiques.



A l’occasion, le ministre a salué l’engagement de la Russie dans sa dynamique et volonté à soutenir les ambitions énergétiques du Sénégal. Il y’a l’importance de tels partenariats pour diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et renforcer l’autosuffisance du pays. De son côté, l’ambassadeur Kourakov a exprimé la volonté de la Russie de consolider davantage les relations bilatérales, soulignant que ces collaborations contribueront à l’essor économique des deux nations.





Retenons que cette audience marque une nouvelle étape dans la coopération sénégalo-russe, ouvrant la voie à des initiatives porteuses pour un avenir énergétique durable et innovant.