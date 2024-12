Massacre de Thiaroye : Le président Bassirou Diomaye Faye annonce des mesures phares - adakar.com

Massacre de Thiaroye : Le président Bassirou Diomaye Faye annonce des mesures phares Publié le dimanche 1 decembre 2024

Célébrant le 80ᵉ anniversaire du Massacre de Thiaroye, le président Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de faire des révélations lors de son discours au Camp militaires de Thiaroye. Il a dévoilé une série d’initiatives visant à honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais et à transmettre leur histoire.

Ce dimanche 1er Décembre 2024, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye à présidé la cérémonie de commémoration du Massacre de Thiaroye.



Lors de son intervention, le chef de l’Etat a annoncé qu’il compte initier plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères.



Dans un premier temps, il a fait de mise en place d’un mémorial en l’honneur des tirailleurs à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire. D’ailleurs ,cette infrastructure sera ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires ainsi qu’au public. Ensuite, il y aura la construction d’un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs. Un centre qui va recueillir les archives, témoignages et tous les documents afin de faciliter la recherche et l’éducation autour de cette histoire partagée.



Et par la suite, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats pour inscrire leur sacrifice. L’histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curriculats éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé.



Rappelons que la journée des tirailleurs est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye.