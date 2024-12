Sénégal: la fin annoncée de la présence militaire française soulève des interrogations - adakar.com

Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce jeudi 28 novembre dans un entretien accordé à plusieurs médias français qu’il n’y aurait plus de soldats français au Sénégal. Des interrogations demeurent sur le calendrier et la forme de coopération militaire future entre les deux pays.



« Il n’y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal », a annoncé le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi 28 novembre dans plusieurs médias français. Pour l’heure, « aucun calendrier de retrait n’a encore été défini par le Sénégal », affirme une source à la primature, interrogée par notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.