Urgent! Justice : Le dossier de l’ancien ministre, Birima Mangara prend une nouvelle tournure

Atelier sur les finances publiques

Dakar, le 08 Septembre 2014- Un atelier qui porte sur le thème ‘’La mise aux normes internationales et régionales des statistiques de finances publiques’’, a réuni plusieurs experts financiers, des comptables, une dizaine de représentants de ministères de l’Economie et des Finances des pays de la sous région, des institutions spécialisées, entre autres acteurs. Photo: Birima Mangara, ministre de l`Economie et des Finances et du Plan, Chargé du Budget