Sénégal: la fin annoncée de la présence militaire française soulève des interrogations Publié le samedi 30 novembre 2024 | RFI

Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce jeudi 28 novembre dans un entretien accordé à plusieurs médias français qu'il n'y aurait plus de soldats français au Sénégal. Des interrogations demeurent sur le calendrier et la forme de coopération militaire future entre les deux pays.



« Il n’y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal », a annoncé le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ce jeudi 28 novembre dans plusieurs médias français. Pour l'heure, « aucun calendrier de retrait n’a encore été défini par le Sénégal », affirme une source à la primature, interrogée par notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff.



Une promesse du parti au pouvoir

Dans l’entourage du pouvoir, le départ des militaires français est considéré comme une évidence : « Le Pastef a toujours prôné la fin de la base militaire française au Sénégal, tout comme de toute base étrangère ». La promesse figure en effet dans le programme souverainiste du parti au pouvoir, le Pastef.



En ce sens, Bassirou Diomaye Faye n’a fait que réaffirmer ce principe. En mai dernier déjà, juste après leur arrivée au pouvoir, le premier ministre Ousmane Sono avait dit la détermination du Sénégal à exercer sa souveraineté, ce qui serait incompatible selon lui avec la présence de bases militaires étrangères sur son territoire, sans pour autant remettre en cause les accords de défense signés avec des pays tiers.