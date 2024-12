Intégration et prospérité en Afrique de l’Ouest : plusieurs des experts-comptables de la CEDEAO en conclave à Yamoussoukro - adakar.com

News Afrique Article Afrique Intégration et prospérité en Afrique de l’Ouest : plusieurs des experts-comptables de la CEDEAO en conclave à Yamoussoukro Publié le samedi 30 novembre 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Le 3è congrès conjoint de l'Association des experts comptables de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO-ABWA) a été ouvert, le jeudi 28 novembre 2024, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Le 3è congrès conjoint de l’Association des experts comptables de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO-ABWA) a été ouvert, le jeudi 28 novembre 2024, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Plus de 800 experts-comptables de l’Afrique de l’Ouest planchent sur le thème : Durabilité, Intégration et Prospérité de l’Afrique de l’Ouest, à travers plusieurs panels.



Ce congrès, le premier en Afrique francophone, vise à sensibiliser aux défis et opportunités associés à ces thématiques essentielles pour un développement harmonieux et durable de la région. Il a pour objectif de promouvoir un cadre de réflexion et d’action pour une Afrique de l’Ouest durable, intégrée et prospère, d’identifier les défis et opportunités pour une durabilité inclusive en Afrique de l’Ouest, d’analyser les mécanismes actuels d’intégration régionale et proposer des recommandations pour leur renforcement, d’élaborer des stratégies innovantes pour une prospérité inclusive et équitable dans la région en sensibilisant les parties prenantes sur l’interconnexion entre durabilité, intégration et prospérité et de créer une plateforme d’échange entre professionnels du métier de la finance et acteurs.



À l’ouverture des travaux, le directeur de cabinet adjoint, Vassogbo Bamba, représentant le ministre des Finances et des Budget, Adama Coulibaly, a souligné que la promotion des rapports de durabilité et de l’investissement socialement responsable est au cœur des préoccupations du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et doit être également portée par les professionnels de la comptabilité et que la cybersécurité est une préoccupation partagée par tous. « Pour ce faire, une stratégie collaborative de gestion des risques associés aux technologies de l’information est nécessaire afin de construire un écosystème informatique sécurisé au sein de notre espace communautaire.



À côté de cette nécessité de stratégie collaborative, l’éthique professionnelle et l’action dans les terrains publics sont des valeurs fondamentales à promouvoir », a-t-il insisté.



Mor Dieng, président de l’Association des Ordres des experts-comptables d’Afrique de l’Ouest (ABWA), a rappelé le rôle stratégique des experts comptables dans la mutation économique et financière de l’espace sous-régional. « Notre profession se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif.



À l’heure où les nations de l’Afrique de l’Ouest s’efforcent à réaliser une intégration économique plus profonde, à relever les défis climatiques et attirer les investissements durables, nous, professionnels de la comptabilité, nous avons une responsabilité historique. Nous sommes les gardiens de la transparence, les architectes de la confiance économique et les partenaires stratégiques de la durabilité », a-t-il interpellé, avec force.



Le président de la Fédération internationale des Comptables, Jean Bouquet venu de la France, s’est dit disponible à accompagner l’ABWA pour l’atteinte de ses objectifs.

Pour sa part, Pascale Gueï Ecare, présidente de l’Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire, a réitéré l’engagement de la Côte d’Ivoire, à travailler, en étroite collaboration, avec leurs partenaires sous-régionaux pour contribuer à la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF.



Cyprien K.