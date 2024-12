Dakar et Abou Dhabi consolident leur partenariat stratégique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Dakar et Abou Dhabi consolident leur partenariat stratégique Publié le samedi 30 novembre 2024 | APA

© Autre presse par DR

Dakar et Abou Dhabi consolident leur partenariat stratégique

Tweet

Le président Bassirou Diomaye Faye prépare une visite officielle aux Émirats arabes unis pour renforcer les relations d’amitié et de coopération entre Dakar et Abou Dhabi.



Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu, jeudi, Cheikh Shakhboot, secrétaire d’État émirati chargé des relations avec l’Afrique.



Cette visite s’inscrit dans les préparatifs du prochain déplacement du chef de l’État sénégalais à Abou Dhabi, sur invitation de Cheikh Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis.



Lors de cet échange, l’émissaire émirati a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Sénégal, rapportent les services de communication de la présidence du Sénégal.



Les deux nations collaborent activement dans des secteurs clés tels que les infrastructures, avec des investissements dans la gestion portuaire et aéroportuaire, les énergies renouvelables, notamment grâce au soutien de Masdar, ainsi que la sécurité régionale.



AC/Sf/APA