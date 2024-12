Sénégal: l’ex-président Macky Sall renonce à son mandat de député - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal: l’ex-président Macky Sall renonce à son mandat de député Publié le samedi 30 novembre 2024 | APA

L’ex-président sénégalais Macky Sall (2012-2024) renonce à son mandat de député après les législatives largement remportées par le parti au pouvoir, a-t-il indiqué vendredi dans une publication sur les réseaux sociaux.



L’ex-président Macky Sall avait été désigné tête de liste d’une coalition de l’opposition qui a obtenu 16 sièges sur 165, lors des législatives du 17 novembre.



« Conformément à l’engagement que j’avais pris à ce sujet, je démissionnerai de mon mandat de député à l’ouverture de la prochaine législature, afin qu’il en soit tiré les conséquences de droit« , a écrit M. Sall.



Le Conseil constitutionnel a validé mercredi la large victoire du parti au pouvoir qui a désormais la majorité nécessaire pour appliquer son programme de rupture.



Ces résultats définitifs confirment le raz-de-marée électoral du Pastef, au pouvoir depuis la présidentielle de mars, et de son président et tête de liste, le Premier ministre Ousmane Sonko, avec 130 sièges.



L’opposition a été laminée avec 16 sièges pour la coalition menée par M. Sall, sept pour la coalition de l’ancien Premier ministre Amadou Ba et trois pour celle du maire de Dakar Barthélémy Dias.



La nouvelle Assemblée se réunira lundi pour sa première session.



