Programme CEMSTRAT 2 COFEB / BCEAO - HEC Paris : 26 dirigeants et responsables bancaires reçoivent leurs parchemins Publié le samedi 30 novembre 2024

Cérémonie de remise des Certificats du Parcours sur le management stratégique bancaire – Niveau 2

Dakar, le 29 novembre 2024 - Vingt-six (26) dirigeants et responsables bancaires ont reçu leurs parchemins sanctionnant la fin du programme CEMSTRAT-2 de l`année 2024 du COFEB/BCEAO - HEC Paris. Tweet

Le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB) de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a procédé, ce vendredi 29 novembre 2024, à la remise des Certificats du parcours sur le management stratégique bancaire – Niveau 2.



La cérémonie de remise des parchemins a été présidée par le Directeur général du COFEB Mahaman Tahir Hamani, en compagnie du Directeur des projets stratégiques internationaux de HEC Paris, Armelle Dufour. Au nom du gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, le directeur général du COFEB a souligné, pour s'en réjouir, la grande implication des étudiants et la qualité exceptionnelle de leurs travaux tout au long du parcours.



Ainsi le directeur du COFEB, Mahaman Tahir Hamani a rappelé que le contenu du programme CEMSTRAT 2 est constamment adapté aux besoins d'innovation du secteur bancaire et aux nouvelles réalités du monde des finances. Il s'est d'ailleurs réjoui de la qualité du partenariat avec HEC Paris entamé depuis 2012 et qui en est à sa 12e année.



Aux diplômés, le Directeur des projets stratégiques internationaux de HEC Paris a rappelé la nécessité d'impacter qui repose sur eux. "Ces parchemins, c'est tout un symbole qui véhiculent deux marques très fortes représentant la BCEAO et HEC Paris. Ils incarnent la bénédiction et l'appui de vos institutions, mais également cette responsabilité de transmission et d'impact qui vous incombent désormais", a déclaré Armelle Dufour à l'intention des récipiendaires.



Le Certificat executive management stratégique bancaire est une formation certifiante destinée au renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers, notamment de l'UEMOA dans les domaines du management et de la stratégie bancaire.



Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, ont adressé des mots de remerciement à l'endroit du COFEB et de son partenaire stratégique HEC Paris pour la qualité de la formation dispensée à travers les Certificats du parcours sur le management stratégique bancaire – Niveau 2.



Il s'agit pour les dirigeants et responsables d'institutions bancaires de développer de nouvelles postures managériales pour être en capacité de mobiliser et d'accompagner efficacement leurs organisations à se réinventer, en vue d'atteindre leurs ambitions et objectifs stratégiques.



Au total, ce sont 26 dirigeants de banques et d'institutions financières venant des pays de l'UEMOA qui ont reçu leurs parchemins marquant la fin de la formation du CEMSTRAT 2. Les Certificats du parcours sur le management stratégique bancaire – Niveau 2 sont un programme constitué de plusieurs thématiques d’actualité et clés dans la recherche d’une nouvelle création de valeur.



Le Certificat executive management stratégique bancaire "permet aux dirigeants de s’approprier des référentiels méthodologiques et des outils de tout premier plan, d’acquérir de nouveaux savoir-faire, de renforcer leur impact, pour orchestrer et piloter la dynamique de réussite."



Selon le COFEB, l’édition 2024 enrichit celle de 2023 par quelques thématiques liées aux tendances actuelles de l’ingénierie financière et aux opportunités offertes par le marché international des capitaux.



Le parcours certifiant BCEAO COFEB/HEC Paris est porté sur la performance et les compétences permettant au dirigeant d’être en capacité de cerner l’environnement digital dans toutes ses dimensions. C'est en effet un parcours qui met en avant, dans ses objectifs, les connaissances relatives aux activités de financements innovants et au développement de Digital Business Models.



Il s’agit enfin de piloter la performance en termes de vision stratégique, de création de valeur et d’engagement, de parcourir les contours stratégiques des nouvelles technologies financières, notamment le développement de Digital Business Models, d'anticiper le développement des crypto-monnaies et l’utilisation de la technologie des registres distribués, de se connecter aux financements nouveaux et innovants et de mettre en œuvre la vision stratégique d’une banque.



