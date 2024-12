Bad / Succession de Akinwumi Adesina : le sénégalais Amadou Hott bénéficie du soutien de son pays pour la présidence de l’institution - adakar.com

Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération est candidat à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). Cette annonce a été faite par lui-même le jeudi 28 novembre 2024 à Dakar au cours d'une cérémonie de lancement officiel de sa candidature.



En effet, après avoir révélé qu’il est soutenu officiellement par les autorités sénégalaises, Amadou Hott a lui-même déclaré solennellement qu'il est candidat pour le poste de président de la Banque Africaine de Développement (BAD). C'était en présence Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères sénégalais, qui lui a réitéré l'accompagnement de son pays.



Non sans ajouter qu’«une Afrique prospère et intégrée est à portée de main», avec ce banquier et économiste. Pour corroborer ses propos, Mme Yassine Fall a précisé que choisir Hot est un «choix mûrement réfléchi et motivé par le parcours exceptionnel et les compétences remarquables».



Amadou Hott a démissionné de son poste d’envoyé spécial du président de la BAD pour l’AGIA, pour s'appliquer à son ambition de succéder au président sortant.



Amadou Hott est un économiste et banquier âgé de 52 ans. Ancien ministre, conseiller spécial du président Macky Sall et directeur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires, Amadou a été envoyé spécial du président de la BAD, chargé de l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA).



Il faut faire savoir que les élections à la BAD pour succéder au président sortant, le Nigérian Akinwumi Adesina, ont lieu fin mai 2025 à Abidjan.



