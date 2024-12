Bains mystiques et +1/2 milliards envolés : l’incroyable descente aux enfers d’un entrepreneur sénégalais mystifié et dépossédé de 583 millions FCFA par un faux marabout - adakar.com

Bains mystiques et +1/2 milliards envolés : l'incroyable descente aux enfers d'un entrepreneur sénégalais mystifié et dépossédé de 583 millions FCFA par un faux marabout Publié le vendredi 29 novembre 2024

Billets de banque

L’histoire, digne d’un thriller, met en scène un entrepreneur sénégalais de renom, Ch. Mb. Lèye, et un marabout sans scrupules qui a transformé ses pratiques en machine à dépouiller. L’Observateur rapporte cette affaire saisissante d’escroquerie en bande organisée, qui s’est soldée par une perte astronomique de 583 millions FCFA pour la victime.



Un entrepreneur sous emprise mystique



Tout commence en décembre 2023, lorsque Ch. Mb. Lèye, figure prospère du secteur du BTP, traverse une période difficile. Dans un moment de vulnérabilité, il confie ses soucis à une connaissance, B. Barry, qui lui conseille un “faiseur de miracles” du nom de M. Baldé, installé à Malika, cité Sonatel. Convaincu par les promesses de prospérité, l’entrepreneur accepte une première consultation.



Lors de cette rencontre, M. Baldé lui propose un traitement basé sur des bains mystiques, pour lesquels il ne réclame que 5 000 FCFA. Cependant, dès le début de ces pratiques, l’homme d’affaires déclare avoir perdu toute lucidité, tombant sous l’influence totale du charlatan.



Des millions évaporés dans un gouffre financier



Ce qui semblait au départ anodin va rapidement devenir un cauchemar. Sous prétexte de rituels nécessitant l’intervention de djinns, le marabout et ses acolytes commencent à exiger des sommes de plus en plus importantes. Les premiers versements, d’un montant relativement modeste, sont vite suivis de transferts atteignant des dizaines, puis des centaines de millions.



Ch. Mb. Lèye a raconté aux enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) comment il a transféré des fonds astronomiques pour satisfaire les exigences de M. Baldé. Ses partenaires d’affaires ont confirmé avoir eux-mêmes effectué des paiements directs au charlatan, sur instruction de l’entrepreneur. À titre d’exemple :

• S. L. et N. F. ont transféré respectivement 240 millions et 130 millions FCFA.

• D. D. et M. L. ont versé 27 250 000 FCFA et 10 millions FCFA.



Sous emprise, l’entrepreneur a fini par vendre ses deux maisons, sa voiture et d’autres biens de valeur, pour un total de 583 millions FCFA. Les preuves, notamment les reçus de transferts via Wave, ont été remises aux enquêteurs pour appuyer sa plainte déposée le 13 novembre.



Une arrestation et un escroc multirécidiviste



L’enquête, menée par les limiers de la DIC, a conduit à l’arrestation de M. Baldé et de ses complices, B. Barry et C. Diao. Les investigations ont révélé que M. Baldé est un multirécidiviste, déjà condamné pour des faits similaires. Il utilisait plusieurs identités, comme Th. Diallo ou A. Diallo, pour échapper à la justice.



Lors de son interrogatoire, le marabout n’a admis avoir extorqué que 18 millions FCFA, bien que les preuves de transferts dans son compte et ceux de ses complices le contredisent. Les trois individus ont été présentés au procureur de la République pour des charges lourdes : association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, charlatanisme, blanchiment de capitaux et détention d’armes à feu sans autorisation.



Un appel à la vigilance



Cette affaire spectaculaire, dévoilée par L’Observateur, illustre une fois de plus les dangers liés à la confiance aveugle et au recours à des pratiques non encadrées. La victime, aujourd’hui ruinée, appelle à plus de vigilance face à ces individus qui exploitent la détresse pour s’enrichir illégalement.



Un procès est attendu pour statuer sur cette affaire qui ne manquera pas de faire date dans les annales judiciaires du Sénégal.