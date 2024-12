Pêche illégale au Sénégal : 548 millions de FCFA d’amendes pour 37 bateaux en 2024 - adakar.com

L’année 2024 a été marquée par une série d’arrestations en mer, avec 37 bateaux arraisonnés et un total d’amendes s’élevant à 548 500 000 FCFA, selon la ministre des Pêches.



Ce montant comprend 294 500 000 FCFA pour les pénalités de l’année 2023 et 254 500 000 FCFA pour celles de 2024, signalant une répression renforcée contre la pêche illégale et les pratiques non conformes aux réglementations en vigueur.



Ce bilan révèle une vigilance accrue des autorités maritimes, qui font face à une problématique complexe : la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), qui menace non seulement les ressources maritimes, mais aussi l’économie locale et les écosystèmes marins. En outre, les récidives enregistrées parmi les arraisonnements montrent que certains opérateurs persistent dans des pratiques illégales, malgré les sanctions déjà imposées.