Classement FIFA : Le Sénégal gagne 3 places au niveau mondial mais reste 2e en Afrique
Publié le vendredi 29 novembre 2024

Le Sénégal réalise une belle progression dans le classement FIFA publié ce jeudi 28 novembre 2024. Désormais 17e au niveau mondial, soit une montée de trois places, les Lions de la Teranga occupent aussi la deuxième place en Afrique, derrière le Maroc (14e mondial).



Ce bond au classement résulte de leurs récents succès en matchs internationaux. Le 14 novembre, le Sénégal s’est imposé face au Burkina Faso (0-1) grâce à un but de Habib Diarra. Le jeune milieu de terrain a ensuite brillé lors de la victoire contre le Burundi (2-0) le 19 novembre, inscrivant un doublé décisif. Ces performances permettent au Sénégal de confirmer sa régularité et son efficacité sur la scène continentale et mondiale.



Le Maroc conserve la tête de la zone Afrique malgré un léger recul d’une place au niveau mondial. L’Égypte (33e, -3) complète le podium, tandis que l’Algérie (37e) et le Nigeria (44e) suivent dans le top 5. Avec cette progression, le Sénégal se rapproche de son meilleur classement historique et se positionne idéalement pour les prochains défis, porté par l’éclosion de talents comme Habib Diarra, qui s’impose comme un élément clé de l’équipe.